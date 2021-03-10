Власти Житомира грубо нарушили правила "красной" зоны карантина

В Житомире не будут останавливать работу транспорта / УНИАН

Власти Житомира наотрез отказались останавливать работу общественного транспорта несмотря на то, что город попал в красную зону карантина. Такое решение приняла в среду, 10 марта, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает местный горсовет.

"Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета в скором времени", - сказано в сообщении.

Весенние каникулы в школах начнутся 13 марта из-за обострения ситуации с COVID-19. Они продлятся до 21 марта.

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Сейчас в Житомире лабораторно подтверждено 13 228 случаев COVID-19, болеют 2468 человек. Всего в области лабораторно подтвердили 55 827 случаев COVID-19, выздоровели 45617 человек, 907 - умерли. С 3 марта область находится в красной карантинной зоне.

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