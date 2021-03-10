Власти Житомира грубо нарушили правила "красной" зоны карантина

Житомир отказался останавливать работу общественного транспорта в красной зоне карантина. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок.
Власти Житомира наотрез отказались останавливать работу общественного транспорта несмотря на то, что город попал в красную зону карантина. Такое решение приняла в среду, 10 марта, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает местный горсовет.
"Изменений в работе общественного транспорта не будет. Согласуются дальнейшие решения и пути организации перевозок. Соответствующая информация будет размещена на сайте Житомирского городского совета в скором времени", - сказано в сообщении.
Весенние каникулы в школах начнутся 13 марта из-за обострения ситуации с COVID-19. Они продлятся до 21 марта.
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Сейчас в Житомире лабораторно подтверждено 13 228 случаев COVID-19, болеют 2468 человек. Всего в области лабораторно подтвердили 55 827 случаев COVID-19, выздоровели 45617 человек, 907 - умерли. С 3 марта область находится в красной карантинной зоне.
Вакцинация от COVID-19 в Украине
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса - препарат CoviShield, произведенный в Индии, который называют аналогом вакцины компании Astra Zeneca. В тот же день в страну поступило первые 500 тысяч доз вакцины против COVID-19.
- Вакцинация в Украине началась 24 февраля. В первую очередь прививки от коронавируса начали делать медицинским работникам, профессиональная деятельность которых связана с пациентами, которые заразились COVID-19. В конце февраля началась вакцинация бойцов сил ООС на Донбассе.
- Министр здравоохранения Максим Степанов 9 марта заявил, что план по вакцинации от коронавируса в Украине пока не выполняется. В стране планировали провакцинировать 10 тысяч человек, однако прививки пока сделали всего 3 тысячи.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно ускорить процесс вакцинации в Украине. Именно работа над прививочной кампанией, а не локдаун, способна урегулировать эпидемиологическую ситуацию в стране.