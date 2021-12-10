Во Львове перед Новым годом начали прятать елки от людей

Работники парка занимаются этим уже второй год подряд.
Во Львове в Парке культуры им. Богдана Хмельницкого елки огораживают решеткой, чтобы защитить деревья от воров.
Директор парка Александр Молодой в комментарии "Суспільному" рассказал, что во Львове так борются с браконьерами.
Елки во Львове огораживают уже второй год. А все потому, что в 2019 году в Парке культуры перед новым годом вырубили 30 елок. Ранее во Львове окрашивали елки специальными смесями, однако это не помогло.
"Нам важно сохранить и защитить. Мы огораживаем редкие деревья хвойные. Это не простые дешевые елки, которые вроде бы жалко, но по сути их много. Это редкие деревья, которые мы привозим из всей Украины, из-за границы", – объяснил директор парка.
Читайте такжеНовый год 2022: в Киеве установят уникальную главную елку страны за 27 миллионов гривенНапомним, в Украине уже понемногу начали открываться елочные рынки. Цены на пушистые красавицы в среднем на 30 гривен больше, чем в прошлом году.
Как рассказали в Государственном агентстве лесных ресурсов, минимальная цена елки в 2021 году будет от 105 гривен за штуку.
Такую цену установили легальные лесные хозяйства. В этом году планируется продать более 500 тысяч новогодних елок.
"По состоянию на 02.12.2021 предприятиями отрасли уже реализовано более 48 тыс. штук новогодних елок. Средняя реализационная цена - 105 гривен с НДС за штуку", - сообщили в Гослесагентстве.
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