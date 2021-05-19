Во Львове школьница из-за запрета сиганула из окна и сломала позвоночник – СМИ

Во Львове девочка выпрыгнула из окна дома, поскольку ее не пустили гулять, и сломала позвоночник, узнали журналисты / Скриншот с lv.npu.gov.ua/

В Шевченковском районе Львова во вторник, 18 мая, в одном из домов из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала 10-летняя девочка – ученица 5 класса одной из местных школ.

Ребенок выпал из окна на ул. Шевченко, об инциденте правоохранителям около 16:50 сообщил прохожий, поделились в Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

В полиции добавили, что девочка выпала из окна в то время, когда в квартире находились ее родные – 62-летний дедушка, 32-летняя мать и 6-летний брат. По предварительным сведениям, ребенок выпал из окна сам. Девочку госпитализировали с телесными повреждениями.

Девочка выскочила из окна, поскольку мама не пустила ее гулять, сообщает ТСН со ссылкой на источники. Журналисты выяснили, что в результате падения ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

В среду, 19 мая, девочка находилась в реанимации в состоянии средней тяжести и была в сознании. В полиции выяснили, что ее семья благополучная.

После инцидента начато производство по ст. 166 Уголовного кодекса – Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

За злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на такой же период времени.Читайте также"Семейный врач отморозилась": на Волыни умерла девочка, которой не исполнилось и 2 года

Справка. Компрессионный перелом позвоночника – это одна из группы травм в зависимости от положения перелома и его характера, пишет Википедия. Компрессионный перелом появляется в результате сжатия позвоночника.