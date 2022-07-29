Военнопленных убивали Градами: в ОП раскрыли детали удара РФ по Еленовке

РФ ударила из Градов по Еленовке / slovoidilo.ua

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности удара российских оккупантов по колонии в Еленовке Донецкой области, в результате чего погибли десятки украинских военнопленных.

Как написал он в Telegram, местные жители оккупированной Еленовке сообщили о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Советник главы ОП заявил, что убийство россиянами украинских военнопленных является еще одним военным преступлением "кремлевских чучел".

Вместе с тем он уверен в том, что собрать обвинения против РФ помогут показания местных жителей и средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь.

"Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию - государством спонсором терроризма, а международное правосудие - решимости догнать виновных. По сути, мы имеем дело с очередной Катынью - массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой. И во имя цивилизации и должна быть раздавлена в ноль - безжалостно и до конца", - отметил Арестович.

По его мнению, ударом по Еленовке РФ стремилась:

скрыть доказательства пыток и убийств в колонии;

направить гнев родственников пленных против властей Украины;

уничтожить часть пленных физически;

дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных;

дискредитировать Химарсы и потребовать поставить их под контроль;

отвлечь внимание от видео с отрезанием гениталий нашему пленному со стороны российских военнных.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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