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Военный эксперт спрогнозировал, как будут наступать ВСУ на луганском направлении

27 декабря 2022, 02:05
Известный военный эксперт Петр Черник предположил, что ВСУ будут применять в боях на Луганщине уже апробированную херсонскую методику.
ВСУ, Черник
Военный эксперт спрогнозировал, как будут наступать ВСУ на луганском направлении / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Несмотря на ожесточенные бои, сейчас складывается достаточно позитивная для украинских защитников ситуация на дуге Сватово – Кременная (в частности, в районе автомобильной трассы Р-66 в Луганской области. Об этом в комментарии "24 каналу" заявил известный военный эксперт Петр Черник.

"Если я правильно понимаю тамошнюю ситуацию, то по меньшей мере пятикилометровый участок этой трассы уже находится под очень серьезным украинским огневым контролем", – сказал он.

По мнению Черника, уже в самые ближайшие месяцы война будет происходить по апробированной на Херсонщине методике логистического огневого удушения оккупантов. Пока, считает эксперт, такая тактика полностью себя оправдывает – ведь за последнюю неделю произошло по меньшей мере десять эпизодов "бавовны" в глубине тыла врага.

Причем, напоминает Черник, "хлопок" был зафиксирован как на украинских оккупированных территориях, так и на территории страны-агрессора, России. По словам эксперта, всю работу ВСУ проводят крайне качественно, грамотно и тщательно.

Вероятность вступления Беларуси в войну

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

Другие новости:

война России и Украины Петр Черник
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