"Вон московского попа": на Хмельнитчине УПЦ МП со скандалом срывала переход храмов в ПЦУ

Сотни местных верующих пришли защитить свой выбор и поддержать переход храма в ПЦУ.

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В Шепетовке люди отстояли свой выбор с переходом храма в ПЦУ / Suspilne.media/Сергій Худий

В самом большом храме Шепетовки Хмельницкой области Свято-Михайловском соборе состоялось первое богослужение на украинском языке. Службу проводили священнослужители Православной церкви Украины.

Примечательно, что решение о переходе храма в ПЦУ еще год назад приняла местная религиозная община, однако представители Московского патриархата всячески препятствовали этому, сообщает Суспільне.

При этом в Сети уже опубликованы видео, как сотни местных верующих пришли защитить свой выбор и поддержать переход храма в ПЦУ.

видео дня

При этом представители УПЦ МП не пускали людей в храм. Но со скандалами, криками и толкотней им все же удалось попасть в собор. Сторонники УПЦ МП, которые до этого там находились, покидали святыню под крики "Позор!". Также местные жители скандировали: "Вон московского попа!".

Вместе с тем, в УПЦ МП заявили, что толпа сторонников ПЦУ якобы ворвалась в Михайловский кафедральный собор Шепетовки и "захватила этот храм".

Добавим, что в Староконстантинове в субботу собралась община, чтобы проголосовать за переход в ПЦУ храма Рождества Богородицы УПЦ МП. По словам председателя счетной комиссии Анны Х**ловой, на собрании зарегистрировались 1100 человек. Решением общины храм переходит в ПЦУ.

Ранее в Хмельницком в храм пришел украинский военный Артур Ананьев, которого возмутило то, что служба до сих пор проводится на русском языке. Он обратился к прихожанам с вопросом: "Сколько еще нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди прекратили ходить в Московский патриархат". Однако ему начали отвечать пинками.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Он вместе с коренастыми мужчинами набросился на украинского военного и они вместе пытались сбить украинского защитника с ног. Мужчину били, повалили, он сильно ударился головой о плитку.

После этого под храмом собралось более тысячи возмущенных людей.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что это избиение военного в храме должно стать аргументом для нардепов, чтобы проголосовать за запрет УПЦ МП.

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