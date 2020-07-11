Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет - Резников

Резников рассказал, когда Донбасс вернется в Украине / УНИАН

Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция Донбасса - это надолго, заявил вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом Резников рассказал в интервью изданию "Главком".

"Я считаю, что мы сегодня делаем все, чтобы дать шанс "Минску", который давно был потерян - в конце 2015 года. Это вообще ревитализация того, что уже почило в бозе. Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция - это надолго. Именно безопасная — это моя красная линия. Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, развеваться украинские флаги, - эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей", - пояснил Резников.

По его словам, на Донбассе живет много людей, которые ненавидят Украину.

"Там же не только "ГРУшники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе. Так ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет. Это одно поколение должно измениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы к этому должны готовиться", - подчеркнул Резников.

Читайте такжеУ Путина рассказали, готова ли Россия забрать себе ДонбассНапомним, ранее сообщалось, в переговорном процессе между Украиной и Россией по вопросам Донбасса может быть реализован ряд договоренностей, которые касаются обмена пленными, установления режима тишины, разминирования территорий и открытия контрольных пунктов въезда и выезда.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

"Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - отметил министр.