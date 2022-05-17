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Войска России пытались прорвать границу на Сумщине: силы обороны Украины отбили атаку

17 мая 2022, 17:15

Российские войска продолжают обстреливать Сумскую область.

Оккупанты пытались прорваться через границу в Сумской области, вдоль кордона фиксировались пожары - Сумская ОВА / Коллаж фото УНИАН, Макс Левин

Оккупационные войска России пытались прорваться через границу Украины на севере Шосткинского района в окрестностях Середино-Буды Сумской области. Шли бои. Вражеские подразделения пройти не смогли. Обстрелы региона продолжаются. Об этом заявил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что с утра, 17 мая, вражеские войска пытались прорваться через российско-украинскую границу в Шосткинском районе. Шли бои. Враг обстреливал область. Вдоль границы фиксировались пожары, которые произошли из-за обстрелов.

"Около 5 попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", - написал Живицкий.

Согласно информации глава ОВА на 15:18, оккупационным войскам не удалось прорвать границу.

"Уточненная информации по ситуации в Шосткинском районе. Прорыв государственной границы не зафиксирован. Впрочем, провокационные обстрелы с территории России продолжаются", - подчеркнул Дмитрий Живицкий.


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Государственная пограничная служба Украины заявила 11 мая сообщила о том, что контроль над государственной границей в Киевской, Черниговской и Сумской областях восстановлен. Две трети участка – кордон с Россией. Проводятся мероприятия по организации охраны участков. Ситуация остается опасной, идут вражеские обстрелы, поэтому классической охраны кордона нет.

Напомним, утром, 16 мая диверсионно-разведывательные группы России пытались прорваться через границу на Сумщине. Глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал, что оккупанты открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района, используя минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы. Пограничники отбили атаку врага, в результате чего захватчики вернулись за линию кордона.

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ВСУ Сумская область война России и Украины
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