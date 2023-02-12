Возможны точечные удары: Гуменюк оценила риск новой ракетной атаки РФ по Украине

Российские войска держат в Черном море подготовленными к применению 8 ракет типа "Калибр". Это может свидетельствовать о вероятности нанесения врагом точечных ударов по Украине. Об этом сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, сейчас штормы утихли, "морская ситуация немного успокоилась", поэтому враг развернул корабельную группировку шире.
"В настоящее время в Черном море находится 12 кораблей в составе корабельной группировки, один корабль дежурит в акватории Азовского моря", - рассказала Гуменюк.
Кроме того, в настоящее время в Черном море находятся на дежурстве два подводных ракетоносителя, а это значит, что до восьми ракет типа "Калибр" готовы к применению.
"Это скорее говорит о вероятности точечных ударов, мы не можем их исключать, чем о подготовке к массированной ракетной атаке", - отметила Гуменюк.
Для выхода надводного ракетоносителя достаточно 2-3 часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий.
"Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу в две недели. Мы пристально за этим наблюдаем", - добавила Гуменюк.
Удары РФ по Украине 9 и 10 февраля
В ночь с 9 на 10 февраля российские оккупанты нанесли массированные удары по мирным украинским городам − Днепру, Запорожью и Харькову.
В было Харькове зафиксировано 10 прилетов, в Днепропетровской области сбили 2 дрона-камикадзе, а по Запорожью за час запустили 17 ракет.
Утром 10 февраля вражеские русские войска начали новую серию атак против Украины.
Как сообщали представители Киевской городской военной администрации, обломки сбитой ракеты в Голосеевском районе повредили два автомобиля, дом и электросети.
Также известно, что российская армия попала по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.
Взрывы раздались в Хмельницком. Часть областного центра в результате ударов оккупантов осталась без электричества.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что солдаты и офицеры ВСУ вечером 9 февраля и утром-днем 10 февраля уничтожили 61 крылатую ракету и пять беспилотников российских оккупантов.
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