Врач объяснила, можно ли делать прививку от гриппа после вакцинации против COVID-19

Привившись от коронавируса, не стоит расчитывать, что таким образом получится защититься от гриппа. Украинцам понадобятся обе прививки.
Вакцина от коронавируса не поможет защититься от гриппа, так как это два разных заболевания, которые требуют отдельных вакцинаций.
Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала в эфире телеканала Украина 24, что ныне необходимо делать прививки и от коронавируса, и от гриппа. По ее словам, препарат от гриппа не может спасти человека от COVID-19 и наоборот - противоковидная вакцина не убережет от сезонного заболевания гриппом.
Медик уточнила, что обе прививки не влияют одна на другую.
По ее словам, в аптеках уже есть вакцины от гриппа. Менжулина порекомендовала перед введением препарата проконсультироваться с семейным врачом, а также при возможности сдать тесты, чтобы убедиться, что в организме нет воспалений и вакцинация пройдет на фоне "полного здоровья".
Специалисты отмечают, что грипп может быть опасен особенно для детей до года и лиц старше 60 лет. При этом, грипп может спровоцировать: геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, миокардит, инфекционно-токсический шок, также он может привести к дыхательной недостаточности, нередко несовместимой с жизнью.
Последствием гриппа могут быть пневмококки и стафилококки, от которых сложно избавиться. Еще одно осложнение – отек мозга, геморрагический энцефалит.
Читайте такжеВакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет - новое исследованиеКак сообщал Главред, одна вакцина против коронавируса обеспечивает перекрестную защиту и от других коронавирусов. То есть организм вырабатывает иммунитет против подобных болезней. К такому выводу пришли ученые из Northwestern Medicine.
Отмечается, что тот факт, что вакцины против коронавируса могут защищать от других подобных инфекций, может оказаться полезным для подготовки к будущим пандемиям.
Ученые добавили, что создать универсальную вакцину невозможно. Но вполне возможно разработать по вакцине для каждого семейства коронавирусов в отдельности.