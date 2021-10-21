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Врач объяснила, можно ли делать прививку от гриппа после вакцинации против COVID-19

21 октября 2021, 02:34
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Привившись от коронавируса, не стоит расчитывать, что таким образом получится защититься от гриппа. Украинцам понадобятся обе прививки.

Вакцинация
Противоковидная вакцина не убережет от сезонного заболевания гриппом / УНИАН

Вакцина от коронавируса не поможет защититься от гриппа, так как это два разных заболевания, которые требуют отдельных вакцинаций.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала в эфире телеканала Украина 24, что ныне необходимо делать прививки и от коронавируса, и от гриппа. По ее словам, препарат от гриппа не может спасти человека от COVID-19 и наоборот - противоковидная вакцина не убережет от сезонного заболевания гриппом.

Медик уточнила, что обе прививки не влияют одна на другую.

По ее словам, в аптеках уже есть вакцины от гриппа. Менжулина порекомендовала перед введением препарата проконсультироваться с семейным врачом, а также при возможности сдать тесты, чтобы убедиться, что в организме нет воспалений и вакцинация пройдет на фоне "полного здоровья".

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Специалисты отмечают, что грипп может быть опасен особенно для детей до года и лиц старше 60 лет. При этом, грипп может спровоцировать: геморрагический отек легких, менингит, менингоэнцефалит, миокардит, инфекционно-токсический шок, также он может привести к дыхательной недостаточности, нередко несовместимой с жизнью.

Последствием гриппа могут быть пневмококки и стафилококки, от которых сложно избавиться. Еще одно осложнение – отек мозга, геморрагический энцефалит.

Читайте такжеВакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализацию детей от 12 до 18 лет - новое исследованиеКак сообщал Главред, одна вакцина против коронавируса обеспечивает перекрестную защиту и от других коронавирусов. То есть организм вырабатывает иммунитет против подобных болезней. К такому выводу пришли ученые из Northwestern Medicine.

Отмечается, что тот факт, что вакцины против коронавируса могут защищать от других подобных инфекций, может оказаться полезным для подготовки к будущим пандемиям.

Ученые добавили, что создать универсальную вакцину невозможно. Но вполне возможно разработать по вакцине для каждого семейства коронавирусов в отдельности.

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