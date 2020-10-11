Врач рассказал всю правду о ситуации с Covid-19 в Киеве

Доктор не отрицает проблему, но видит конец пандемии тогда, когда большинство людей переболеют и получат естественный иммунитет.
В Киеве далеко не все пациенты переносят коронавирус в тяжелой форме, несмотря на увеличение количества случаев болезни.
Об этом заявил Киевский инфекционист Евгений Дубровский, работающий в больнице №4, сообщил в комментарии ТСН.
Доктор не отрицает проблему, но видит конец пандемии тогда, когда большинство людей переболеют и получат естественный иммунитет.
"Проблема действительно есть. Больных стало гораздо больше. Не говорю, что они тяжелые все, конечно, нет — но количество явно возросло... Главное, что осталось — надеяться на свой крепкий иммунитет, оснащать больницы для тяжелых пациентов и беречь врачей", — отметил инфекционист.
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Врач в который раз подчеркнул, что 80% населения болеет в легкой форме.
"Сказать, что процесс неуправляемый? Как-то не хочется... Я противник паники. Тем более, что не вижу причины ей поддаваться. Мы хорошо лечим. Все как-то получается. Но ситуация действительно непростая...", — резюмировал Дубровский.
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- Умерли 4 тыс. 972 человека, выздоровели - 113 тыс. 507 (937 за минувшие сутки).
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