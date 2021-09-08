Врач рассказала, как вакцина может навредить "тяжелым" COVID-больным

Врач рассказал о "вредных" вакцинах от коронавируса / УНИАН

Вакцины от коронавируса, которые поступили в нашу страну из США, имеют некоторые особенности в применении, труднореализуемые в отечественных реалиях. Речь идет о препаратах Bamlanivimab и Etesevimab, которые не эффективны против опасных штаммов коронавируса, в том числе и Дельты.

Завкафедры инфекционных болезней Национального медуниверситета имени Богомольца Ольга Голубовская отметила, что эти моноклональные антитела практически не работают на штаммы, вызывающие беспокойство у медиков в мире, пишет УНН

Она обратила внимание, что американский Институт национального здоровья не рекомендует использовать Bamlanivimab, поскольку в Штатах циркулируют такие варианты коронавируса.

"Именно поэтому возникает большой вопрос в применении. И мы уже должны привыкнуть, привыкаем к этому, что нам дают то, что другим уже не надо", - пояснила инфекционист.

Голубовская заявляет, что все такие препараты должны быть использованы на амбулаторном этапе.

Реклама

"Это самое важное и наиболее принципиальное, что надо понимать. Если эти препараты назначать пациентам в позднюю стадию болезни, начиная со второй недели в иммунопатологическими фазу, тяжелую, то тем самым можно наоборот усугубить тяжесть течения заболевания", - предупредила врач.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему снижается эффективность COVID-вакцин

Она уточнила, что такие препараты показаны пациентам с легким и средним течением болезни COVID-19 на начальных этапах, при подозрениях, что состояние пациента в дальнейшем может ухудшиться.

Так, врач должен определять уровень риска и вовремя вмешиваться, буквально через несколько дней от начала заболевания. Голубовская подчеркивает, что это самое важное - "иначе больному можно даже навредить".

Вакцинация в Украине

В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации против коронавируса. Получить прививку могут получить все желающие украинцы в возрасте от 18 лет, иностранцы, имеющие вид на жительство в Украине, и лица в статусе беженца.

Напомним, в Украине уже создали почти 200 центров вакцинации населения (ЦВН) против коронавируса. Записаться на вакцинацию в пункты прививки можно, позвонив в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно записаться в центр массовой вакцинации. В то же время в пунктах и центрах вакцинации будет действовать и живая очередь.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне. Ежедневно в мире фиксируется около 4,5 млн случаев инфекции COVID-19. Каждый день от нее умирает 72-78 тысяч людей.