Враг ищет новую тактику: украинцев предупредили о риске повторного ракетного удара утром 16 февраля

Во время всех предыдущих массированных ракетных ударов украинская ПВО показывала хороший результат, который, очевидно, не устраивает врага.

Наталья Гуменюк предупредила о риске повторного ракетного удара по Украине / Фото pixabay, скриншот, Минобороны РФ

Утром в четверг, 16 февраля, российские оккупационные войска могут нанести повторные ракетные удары по Украине. Враг пытается найти новую для себя тактику и повысить эффективность обстрелов. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Во время всех предыдущих массированных ракетных ударов украинская ПВО показывала хороший результат, который, очевидно, не устраивает врага.

Поэтому пропагандисты пытаются рассказывать о результативности ночной ракетной атаки 16 февраля.

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"Они ищут новую тактику, которая будет для них результативной. Вспомним предыдущие массированные ракетные атаки и соотношение запущенных ракет и уничтоженных силами противовоздушной обороны. Оно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора. Сейчас мы наблюдаем в российских пабликах за результатами этой ночной атаки. Они уже рапортуют, что было поражено более 11 областей, а это говорит о продвижении нарративов победоностности", – сказала Гуменюк.

Массированный ракетный удар по Украине 16 февраля

Ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде городов Украины были слышны взрывы.

Всего по Украине было выпущено 32 ракеты, 16 из них сбили силы ПВО.

Ракетный удар по Украине прокомментировал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С 01:40 до 03:45 16 февраля противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет (...) Силами и средствами Вооруженных Сил Украины уничтожено 14 крылатых ракет и 2 управляемые авиационные ракеты", - написал он в Telegram.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что были уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", - говорится в сообщении.

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