Враг режет логистику и бросает резервы на штурм: полковник ВСУ назвал направление

Ключевое:
- РФ атакует на Времевском направлении
- На юге враг накапливает силы
Армия страны-оккупанта РФ продолжает штурмовые действия на Времевском направлении с целью прорыва в сторону Великой Новоселки Донецкой области, сообщил спикер ОГВ "Таврия" полковник Владислав Волошин.
"На Времевском направлении каждый день достаточно значительное количество штурмов — это примерно по полтора десятка", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.
По словам украинского офицера, таким образом россияне стремятся перекрыть логистическое сообщение украинских сил с Курахово.
"Враг продолжает на этом направлении попытку прорваться в сторону Великой Новоселки для того, чтобы отрезать логистические пути [туда], где наши войска стоят у Курахово", — пояснил он.
Полковник ВСУ говорит, что в основном россияне штурмуют малыми группами пехоты, однако применяют также бронетехнику для доставки штурмовиков и огневой поддержки их действий.
"Враг продолжает не только обстрелы, но и штурмы. Штурмы эти проходят небольшими группами пехоты – от 5 до 10 человек, но также применяет для доставки и для поддержки действий этих штурмовых групп боевые бронированные машины", – сказал он.
Подробности боев на юге
В других направлениях на Юге враг сосредоточился на подготовке штурмовых действий, сообщил украинский защитник.
"На остальных направлениях — это на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожье враг готовится к проведению штурмовых действий, пополняет боеприпасы, проводит воздушную и инженерную разведку, а также пытается провести разведку боем", — добавил Волошин.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке. На Донбассе ситуация сложная, враг накапливает значительные ресурсы, говорит Анастасия Бобовникова.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.
Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.
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Что такое ОСУВ "Таврия"
Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Созданное во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.
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