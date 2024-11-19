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Враг режет логистику и бросает резервы на штурм: полковник ВСУ назвал направление

Алексей Тесля
19 ноября 2024, 20:51обновлено 19 ноября, 21:39
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Штурмы РФ проходят небольшими группами пехоты – от 5 до 10 человек, рассказал Владислав Волошин.
ВСУ
ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Ключевое:

  • РФ атакует на Времевском направлении
  • На юге враг накапливает силы

Армия страны-оккупанта РФ продолжает штурмовые действия на Времевском направлении с целью прорыва в сторону Великой Новоселки Донецкой области, сообщил спикер ОГВ "Таврия" полковник Владислав Волошин.

"На Времевском направлении каждый день достаточно значительное количество штурмов — это примерно по полтора десятка", — подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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По словам украинского офицера, таким образом россияне стремятся перекрыть логистическое сообщение украинских сил с Курахово.

"Враг продолжает на этом направлении попытку прорваться в сторону Великой Новоселки для того, чтобы отрезать логистические пути [туда], где наши войска стоят у Курахово", — пояснил он.

Полковник ВСУ говорит, что в основном россияне штурмуют малыми группами пехоты, однако применяют также бронетехнику для доставки штурмовиков и огневой поддержки их действий.

"Враг продолжает не только обстрелы, но и штурмы. Штурмы эти проходят небольшими группами пехоты – от 5 до 10 человек, но также применяет для доставки и для поддержки действий этих штурмовых групп боевые бронированные машины", – сказал он.

Подробности боев на юге

В других направлениях на Юге враг сосредоточился на подготовке штурмовых действий, сообщил украинский защитник.

"На остальных направлениях — это на Гуляйпольском и Ореховском направлениях в Запорожье враг готовится к проведению штурмовых действий, пополняет боеприпасы, проводит воздушную и инженерную разведку, а также пытается провести разведку боем", — добавил Волошин.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке. На Донбассе ситуация сложная, враг накапливает значительные ресурсы, говорит Анастасия Бобовникова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в районе Торецка количество штурмов резко стихло. На ситуацию влияют значительная протяженность фронта и большие потери со стороны россиян.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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Что такое ОСУВ "Таврия"

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" - объединение Сухопутных войск Украины. Созданное во время полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. Командует группировкой бригадный генерал Александр Тарнавский. Бойцы этой группировки войск участвовали в контрнаступлении украинской армии в 2022 году на юге и в боях на Авдеевском направлении.

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