Вражеский удар по жилым домам Краматорска: новые подробности и данные о пострадавших

Враг 19 юля ударил по Краматорску / t.me/dsns_telegram

В Краматорске в результате вражеского обстрела во вторник, 19 июля, один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, говорится в заявлении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37, - рассказал он. - Повреждены десять многоэтажек в центральной части города".

Кириленко отметил, что оккупанты все чаще наносят ракетные удары по городам в Донецкой области, не оставляя гражданским шансов на спасение.

Что известно об обстреле Славянска

Российские оккупанты во вторник снова обстреляли Славянск, в результате чего были повреждены частные дома, а люди получили ранения, сообщил мэр города Вадим Лях.

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал Лях.

Он отметил, что власти уточняют информацию о последствиях обстрела.

Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.

По данным Нацполиции, войска РФ также накрыли огнем центр Бахмута.

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