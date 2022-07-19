Вражеский удар по жилым домам Краматорска: новые подробности и данные о пострадавших

Оккупанты все чаще наносят ракетные удары по городам в Донецкой области, не оставляя гражданским шансов на спасение.
В Краматорске в результате вражеского обстрела во вторник, 19 июля, один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, говорится в заявлении главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"По выводам взрывотехников, враг применил авиационную крылатую ракету Р-37, - рассказал он. - Повреждены десять многоэтажек в центральной части города".
Кириленко отметил, что оккупанты все чаще наносят ракетные удары по городам в Донецкой области, не оставляя гражданским шансов на спасение.
Что известно об обстреле Славянска
Российские оккупанты во вторник снова обстреляли Славянск, в результате чего были повреждены частные дома, а люди получили ранения, сообщил мэр города Вадим Лях.
"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остаются люди. Есть раненые", - написал Лях.
Он отметил, что власти уточняют информацию о последствиях обстрела.
Напомним, ранее сообщалось о том, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.
По данным Нацполиции, войска РФ также накрыли огнем центр Бахмута.
Читайте также:
- ВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал Романенко
- Осколок прошил бедро: на Донбассе девочка-подросток закрыла телом братика от обстрела