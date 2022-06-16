Все мосты через Северский Донец разрушены, ситуация сложная для ВСУ и мирных жителей - разведка

Все мосты через Северский Донец разрушены / скриншот

Ситуация в Северодонецке Луганской области остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки Северский Донец. Все основные мосты через реку, связывающие Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, скорее всего, разрушены.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter Минобороны Великобритании.

"Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город", - говорится в сообщении.

Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь придется либо навести переправу через реку, либо наступать через фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.

"Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных групп. По утверждению украинских властей, некоторые российские батальонные тактические группы (БТГ), обычно состоящие из 600–800 человек, смогли собрать всего 30 солдат", - сообщили в разведке Британии.

Также сообщается, что для обеих сторон, сражающихся в городах на передовой, бои, вероятно, все чаще переходят к небольшим группам войск, обычно действующим в пешем порядке.

"Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными в этой среде. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения", - говорится в сообщении.

Сводка британской разведки за 16 июня / twitter.com/DefenceHQ

Напомним, в отчете британской разведки, опубликованном 15 июня, говорилось, что российская армия сейчас контролирует большую часть Северодонецка, но это не те "успехи", на которые рассчитывал Кремль, начиная войну.

Утром 16 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что на Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстреливать подразделения ВСУ из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

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