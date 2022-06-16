Сто тринадцатые сутки войны: враг штурмует Северодонецк и пытается прорвать оборону под Славянском

Сто тринадцатые сутки войны - в Генштабе рассказали, что происходит на фронтах / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабе ВСУ опубликовали оперативную информацию на украинских фронтах по состоянию на утро 16 июня - сто тринадцатые сутки российского военного вторжения.

На Волынском и Полесском направлениях в рамках проверки боевой готовности в одной из механизированных бригад республики Беларусь отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военнообязанных, говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны продолжает удерживать подразделения ВС РФ из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Оккупанты обстреляли артиллерией украинские войска в районах населенных пунктов Леоновка и Бачевск Черниговской и Сумской областей соответственно.

На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.

В Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. Враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы, в том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов.

На Славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия, ведет поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от Пришиба, Долины, Карнауховки и Вернополья.

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наши подразделения из ствольной артиллерии в районе Пискуновки.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстреливать подразделения ВСУ из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты проводят штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчоярка.

На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник проводит систематические обстрелы в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов.

На направлении Егоровка - Шевченко защитники Украины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск.

В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник держит в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

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