Боевые действия в Украине достигли критической стадии, сейчас решается исход войны - Sky News

украинские военные, война в украине, всу / Генштаб ВСУ, Reuters

В США считают, что текущие бои в Украине сейчас находятся на критическом этапе, который может определить ход оставшейся части войны.

Неназванный американский чиновник считает, что именно текущие сражения на Донбассе станут решающими.

"Я думаю, что все близится к тому, что та или иная сторона добьется успеха. Либо россияне дойдут до Славянска и Краматорска, либо украинцы остановят их здесь. И если украинцы смогут удержать линию здесь против такого количества сил, это будет иметь значение", - цитирует его Sky News.

Тем временем в Генштабе сообщают, что российские захватчики на Славянском направлении основные силы бросили на то, чтобы установить полный контроль над населенным пунктом Богородичное и создать условия для развития наступления на Славянск.

Читайте такжеАрмия РФ теряет силы: Путин может объявить всеобщую мобилизацию и взять "паузу" в войне – BloombergТакже оккупанты на этом направлении ведут обстрелы из артиллерии возле Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

Ранее бывший главнокомандующий (в 1997-2000 годах) союзными силами США и НАТО в Европе Уэсли Кларк заявил, что Североатлантический альянс должен прямо вмешаться в войну в Украине, иначе ее не удастся завершить.

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