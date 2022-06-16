Сопротивление Украины и угроза морской блокады на Юге ломают планы России - ISW

Оккупанты пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря из-за угрозы блокады судов.
Украинское сопротивление на временно оккупированных территориях и угроза морской блокады на юге мешают планам России по аннексии. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).
По данным аналитиков, украинское сопротивление в Херсонской и Запорожской областях, вероятно, будет "продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планов аннексии".
Кроме того, россияне пытаются усилить свое присутствие в северо-западной части Черного моря из-за угрозы блокады судов.
"Украинские войска по-прежнему контролируют критически важный участок береговой линии Очакова в Николаевской области и, возможно, могут блокировать российские суда", - говорится в сообщении.
Российские войска, вероятно, намерены усилить контроль над доступом к портам в Черном море под защитой укрепленного военно-морского присутствия на острове Змеиный.
В то же время аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки под фальшивым флагом вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Российские войска начали наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов поблизости, но по состоянрю на 15 июня не получили полный контроль над городом.
- Захватчики ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи с Лисичанском.
- Оккупанты продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и к юго-востоку от Изюма.
- Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.
- Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления русского присутствия в Черном море.
- Кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.
Как сообщал Главред, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, руководивший обороной города Николаев, заявил, что российские захватчики немного укрепились в Херсонской области, пока Украина потеряла часть оперативного времени. Однако, если бы Вооруженные силы Украины имели достаточно вооружения, то оккупантов уже давно выгнали бы с территорий, которые им удалось временно занять.
Тем временем советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что война России против Украины может занять несколько лет. По его словам, россияне осознали, что у них не получится быстро оккупировать Украину.
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