Все происходит за доли секунды: Свитан объяснил, как Patriot сбивает ракеты над Киевом

Скорость реагирования на российские цели, говорит Роман Свитан, зависит также от типа российских ракет и их траектории поражения.

https://glavred.info/ukraine/vse-proishodit-za-doli-sekundy-svitan-obyasnil-kak-patriot-sbivaet-rakety-nad-kievom-10524773.html Ссылка скопирована

Как говорит Роман Свитан, по всей видимости, русские оккупанты используют несколько другие ракеты / коллаж Главред, скриншоты из видео

Изменения в работе американской системы ПВО Patriot (на которые обратили внимание жители Киева во время последних обстрелов столицы русскими оккупантами) могут быть вызваны новым типом ракет, которые начала применять страна-агрессор Россия. Об этом в комментарии "24 каналу" сказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

"Это могут быть минуты или секунды, или даже судьбы секунд. Но принцип (работы Patriot – Главред) именно такой, что ракета не гонится за ракетой ", – подчеркнул Свитан.

Иными словами, даже в случае, если система Patriot зафиксирует вражескую ракету раньше, чем та начнет заходить на нисходящую траекторию, комплекс будет ожидать на момент, когда она начнет опускаться, утверждает эксперт.

видео дня

Скорость реагирования на российские цели, говорит Свитан, зависит также от типа российских ракет и их траектории поражения.

"Если это были ракеты от комплекса С-400 (48Н6 – Главред), то они заходят по более пологой траектории, чем "Искандеры", которые "заходят в космос" на десятки километров, а уже потом вертикально (опускаются на цель – Главред)", – подытожил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ракетный удар по Киеву 13 декабря 2023

В Киеве прогремела серия взрывов - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все 10 баллистических ракет были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города - Голосеевском, Деснянском, Дарницком, Днепровском. Поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. Произведена эвакуация жителей многоквартирного дома.

К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.

Также повреждены 19 автомобилей, четыре из которых полностью уничтожены.

В Днепровском районе 35 частных домов остаются без света в результате повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что удары по Киеву враг мог наносить ракетами 48Н6 из комплекса С-400. Целью атаки на Киев стал объект критической инфраструктуры.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.