Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму

Владимир Путин / Reuters

В захваченном Россией Крыму ради дач президента РФ Владимира Путина оккупанты уничтожили жилой поселок, рассказал бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, дачи Путина находятся в Большой Ялте, одном из наиболее живописных уголков Крыма.

"К сожалению, среди прочего, сооружение этих дач в поселке Кастрополь привело к тому, что местные жители фактически были лишены доступа к морю, к побережью", - рассказал бывший представитель президента Украины в АР Крым.

Он уточнил, что ради дач Путина в Крыму оккупанты практически полностью уничтожили поселок Олива – его расформировали.

"Это случилось не вчера. Дачи начали активно строить в период оккупации. Сделали закрытый район с моря. На самом деле, до недавнего времени никто на это особого внимания не обращал", - говорит бывший чиновник.

Бабин добавил, что объектами Путина в Крыму активно пользуются: "Туда постоянно ездит и обслуга, и непосредственно первые лица российского государства".

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