УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму

22 февраля 2021, 00:55
Прослушать новость
Остановить

Строительство дачи президента РФ привело к тому, что местные жители были лишены доступа к морю.

Путин,хитрый
Владимир Путин / Reuters

В захваченном Россией Крыму ради дач президента РФ Владимира Путина оккупанты уничтожили жилой поселок, рассказал бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, дачи Путина находятся в Большой Ялте, одном из наиболее живописных уголков Крыма.

"К сожалению, среди прочего, сооружение этих дач в поселке Кастрополь привело к тому, что местные жители фактически были лишены доступа к морю, к побережью", - рассказал бывший представитель президента Украины в АР Крым.

Он уточнил, что ради дач Путина в Крыму оккупанты практически полностью уничтожили поселок Олива – его расформировали.

"Это случилось не вчера. Дачи начали активно строить в период оккупации. Сделали закрытый район с моря. На самом деле, до недавнего времени никто на это особого внимания не обращал", - говорит бывший чиновник.

Бабин добавил, что объектами Путина в Крыму активно пользуются: "Туда постоянно ездит и обслуга, и непосредственно первые лица российского государства".

Читайте такжеЛичный бассейн и ледовый дворец: журналисты рассказали о даче Путина в захваченном Крыму

Дворец Путина под Геленджиком: о чем сообщалось ранее

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
Владимир Путин новости Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык"Патриотики из зал*пы, отъ*битесь": школьница из Киева обматерила украинский язык Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО Кравчук раскрыл план "Б" по ДонбассуКравчук раскрыл план "Б" по Донбассу Матерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция НицойМатерный "наезд" на украинский язык в TikTok: имена родителей "звезды" и бурная реакция Ницой Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО
Следующий материал

Последние новости

00:55
Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму
00:19
О какой болезни сигнализируют сосуды-"звездочки" на теле Видео
21 февраля, воскресенье
23:57
"Девушка с собачкой" и глава миграционной службы похвастались парными тату Видео
23:26
Эпидемиолог США рассказал, когда люди откажутся от ношения масок Видео
23:00
В моду вернулось соблазнительное нижнее белье в стиле прованс Фото
Реклама
22:50
Катастрофа самолета МАУ: в МИД Украины возмущены действиями Ирана Видео
22:12
На Европу надвигаются опасные "желтые облака" из Сахары Видео
22:05
Украинцев предупредили о возвращении суровой зимы с морозами до -21 градуса Видео
21:37
Кива резко высказался о санкциях против Медведчука и Марченко Видео
21:15
Совместный проект создателей Dark Souls и Игры престолов может выйти уже совсем скоро Видео
21:06
Россия объявила о новых наступательных военных маневрах в Крыму Видео
21:02
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в общежитии, людей эвакуировали
20:49
В ФРГ объявили "бойкот" вакцине AstraZeneca, которую везут в Украину Видео
20:21
Во Львове вор замуровался в снег, скрываясь от полиции после кражи Видео
20:13
Ученые поведали, почему очкарики реже заражаются коронавирусом
19:52
Попавший под санкции нефтепродуктопровод на Житомирщине продолжает работу — СМИ Видео
19:42
Резкое потепление и морозы: синоптики дали прогноз погоды на неделю Видео
19:29
У Байдена объявили планы о серьезном ударе по России Видео
19:25
На рынке краудфандинга новый игрок – Amazon
19:17
Известный режиссер обругал Петросяна за уровень юмора Видео
Реклама
18:59
В учебнике по истории Украины нашли пропаганду "русского мира" Видео
18:51
В Слуге народа оценили санкции против кума Путина и не исключили "посадки" нардепов Видео
18:45
В России назвали условие, при котором Кремль заставят освободить Навального Видео
18:37
Каспаров объяснил причины диктаторского поведения Путина Видео
18:30
Модный бренд Виктории Бекхэм понес колоссальные убытки
17:55
Blizzard приготовила приятный подарок для своих фанатов Видео
17:55
Украинцам пообещали вакцину от COVID-19 и рассказали, где ждать прививку
17:53
Дипломат объяснил разрешение Украины летать авиации НАТО над Крымом Видео
17:26
"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Видео
16:58
Подоляк жестко раскритиковал Марченко с Медведчуком и упрекнул Порошенко
16:44
Как установить Clubhouse на Android: пошаговая инструкция
16:37
Коронавирус-мутант ударил по Прикарпатью, дети оказались в зоне риска Видео
16:13
В Слуге народа рассказали о действиях Рады по делу Шария Видео
15:51
Галкин спел Rammstein и голый сплясал на подоконнике Видео
15:40
Тихановская подвергла критике ЕС из-за ситуации с режимом Лукашенко Видео
15:35
Королевская битва Fortnite продолжает пополняться знаменитыми героями Видео
15:12
Биолог предупредил украинцев о больших проблемах после изменения климата Видео
15:09
Зеленский ввел санкции против крымского вуза: в университете нагло ответили Видео
14:58
В ЕС раскрыли детали новых санкций против РФ из-за Навального Видео
14:53
Израиль тайно купит для Сирии вакцину Спутник V у России – The New York Times
Реклама
14:27
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A02 приехал в Украину
14:26
В Киеве мужчине размололо ногу бетономешалкой Видео
14:14
Вакцина для бедных: что известно о прививке CoviShield от COVID-19 для Украины Видео
14:03
Взлетели цены на проезд в маршрутках из пригорода в Киев Видео
14:00
Blizzard анонсировала и выпустила сборник своих первых хитов Видео
13:45
СБУ хотела снизить удар санкциями по Медведчуку - СМИ Видео
13:31
Blizzard показала новый трейлер Diablo IV и анонсировала новый класс Видео
13:30
Самые модные асимметричные стрижки 2021, которые молодят женщин: фото Фото Видео
13:21
Попавшая под санкции Зеленского сеть магазинов Спортмастер продолжает работу в Украине Видео
13:08
Аналитик объяснил причины колебания курса доллара к гривне Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять