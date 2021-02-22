Всплыли неожиданные детали о дачах Путина в захваченном Крыму

Строительство дачи президента РФ привело к тому, что местные жители были лишены доступа к морю.
В захваченном Россией Крыму ради дач президента РФ Владимира Путина оккупанты уничтожили жилой поселок, рассказал бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, дачи Путина находятся в Большой Ялте, одном из наиболее живописных уголков Крыма.
"К сожалению, среди прочего, сооружение этих дач в поселке Кастрополь привело к тому, что местные жители фактически были лишены доступа к морю, к побережью", - рассказал бывший представитель президента Украины в АР Крым.
Он уточнил, что ради дач Путина в Крыму оккупанты практически полностью уничтожили поселок Олива – его расформировали.
"Это случилось не вчера. Дачи начали активно строить в период оккупации. Сделали закрытый район с моря. На самом деле, до недавнего времени никто на это особого внимания не обращал", - говорит бывший чиновник.
Бабин добавил, что объектами Путина в Крыму активно пользуются: "Туда постоянно ездит и обслуга, и непосредственно первые лица российского государства".
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