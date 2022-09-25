ВСУ 'демилитаризировали' командира разведроты оккупантов

Александр Гладков ликвидирован в Украине / Фото twitter.com/666_mancer

В Украине "демилитаризирован" офицер российской оккупационной армии Александр Гладков, который руководил разведывательной ротой оккупантов.

На родине захватчика подтвердили его смерть, сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

Россиянин, вероятно, был родом из села Лешуконское в Архангельской области РФ, где закончил школу. Также он обучался в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала Маргелова.

На войне против Украины Гладков в звании капитана руководил оккупантами-разведчиками из 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного полка (дислокация – г. Кострома).

"Жизнерадостный выпускник РВВДКУ, командир разведроты Александр Гладков был готов протянуть руку каждому, а в Украине протянул ноги. ВС РФ. Потерьнет. "Груз 200", – прокомментировал Necro Mancer смерть захватчика.

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидировали военного российской оккупационной армии Ильмира Кашапова. Многодетный оккупант приехал убивать украинцев из Татарстана.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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