ВСУ мощно ударили по оккупантам на Луганщине: уничтожена колонна техники РФ

Бойцы ВСУ обнародовали видео разгромленной вражеской техники.
Артиллеристы Вооруженных сил Украины в субботу уничтожили колонну вражеской техники в Луганской области.
"Артиллеристы Королевской бригады разбивают колонну русских оккупантов. Полтора десятка российских танков и БМП в Луганской области, которых накрывает наша арта. Эту колонну сначала остановили, а затем уничтожили", - сказано в сообщении 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Данила.
На странице бригады также обнародовано видео разгромленной вражеской техники.
Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.
В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова.
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Автор: Алексей Тесля