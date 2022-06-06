ВСУ отразили атаку рашистов на Славянском направлении: враг отброшен

Наступление оккупантов РФ было остановлено сразу у нескольких населенных пунктов.
Бойцы Вооруженных сил Украины остановили наступление российских оккупантов на Славянском направлении.
Как сообщил в ходе брифинга в медиацентре Украина - Укринформ спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, украинские защитники сумели отодвинуть силы врага.
По данным представителя Минобороны, наступление оккупантов было остановлено сразу у нескольких населенных пунктов.
В частности, российские войска наступали в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородичного. Однако украинские военные успешно отразили атаку.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Южнобугском направлении, в ожидании наступательных действий наших войск, в определенном районе противник провел минирование побережья реки Ингулец.
Враг развернул на Николаевском направлении две реактивные и две батареи ствольной артиллерии. Также пытался восстановить свои утраченные позиции на направлении Сухого Ставка и Лозового. Потерпел значительные потери и отошел.
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