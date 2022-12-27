ВСУ отразили штурм РФ под Бахмутом: у оккупантов за сутки более 200 убитых и раненых

За сутки на Бахмутском направлении произошло 175 обстрелов и более 20 боестолкновений.

ВСУ утилизируют оккупантов РФ под Бахмутом / Twitter/informatorlgua, Freeradio

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают отражать штурмы российских оккупантов на Бахмутском направлении, захватчики несут катастрофические потери, заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Бахмут остается главным направлением удара врага. Оккупанты сосредоточили весь свой огневой потенциал артиллерии, РСЗО, танков, пытаясь прорвать нашу оборону, подчеркнул он в эфире информационного марафона.

"Враг несет тяжелые потери. Только за эти сутки 175 обстрелов было, более 20 боестолкновений на Бахмутском направлении. Враг потерял 77 человек убитыми и 125 ранеными", — сообщил представитель Восточной группировки ВСУ.

По его данным, оккупанты решили изменить тактику и вместо ротных или батальонных тактических групп действуют в составе мелких групп до 20 человек, рассредоточено пытаясь приблизиться к передовым позициям украинских войск, чтобы вступить в ближний бой.

"Они также пытаются быть активными на Авдеевском направлении, продолжая там штурмовые действия. Это после Бахмутского, наверное, следующее за активностью направление. И время от времени пытается контратаковать на Луганском направлении. Однако также эти атаки терпят неудачи, они несут потери и отступают", — добавил Череватый.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

Читайте еще: