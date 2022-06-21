ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях: у оккупантов серьезные потери

Бойцы ВСУ отразили вражеский штурм на Донбассе / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отразили штурм российских оккупантов в направлении Высокого.

"На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления для дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений", - сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в связи с существенными потерями наблюдается переформирование двух батальонных тактических групп из состава подразделений 5-й общевойсковой армии, которые потеряли боеспособность, в одну сводную БТГр.

Также, по имеющейся информации, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

"На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья - Камышеваха. Успеха не имел, отошел", - добавляется в сводке.

Читайте такжеНа Луганщине враг прорвал оборону ВСУ и закрепляется на занятых рубежах - Генштаб

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

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