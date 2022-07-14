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ВСУ ударят противокорабельными ракетами, если РФ пойдет в наступление с Черного моря - Залужный

14 июля 2022, 21:05

Украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск ракет РФ.

Гарпун, корабль
ВСУ ударят по кораблям РФ, если они попробую напасть с Черного моря / ua.depositphotos.com

Если российские корабли, которые так боятся приблизиться к украинским берегам, попытаются совершить наступление с Черного моря, то Украине сразу ударит противокорабельными ракетами. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

"Российские корабли не решаются приблизиться к украинским берегам и находятся на значительном расстоянии. Однако при попытке наступления врага мы будем применять наши противокорабельные ракеты", - сказал Залужный.

Он добавил, что украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск ракет РФ. Это удается благодаря помощи Запада.

Но даже на расстоянии российские корабли несут огромную опасность для украинцев, ведь они могут запускать ракеты на огромные расстояния.

"Сегодня самая большая для нас опасность - ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", - добавил Залужный.

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Ракетный удар по Виннице

Напомним, сегодня, 14 июля из российской подводной лодки в Черном море были выпущены ракеты "Калибр". Три ракеты ударили по центру Винницы. Одна из них упала рядом с роддомом.

В результате ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из центра Винницы и заявил, что РФ открыто совершает террористические акты в Украине.

"Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист", - написал Зеленский.

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