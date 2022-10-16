ВСУ уничтожили начальника артиллерии бригады РФ – подполковника российской армии

Рустем Гатауллин / @666_mancer

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще двоих старших офицеров оккупационной армии РФ.

Стало известно, что ВСУ ликвидировали двух подполковников российской армии – Дмитрия Проскурина и Рустема Гатауллина. Об этом в своем Twitter написал офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан.

"Подполковник Дмитрий Проскурин; начальник артиллерии мотострелковой бригады подполковник Гатауллин Рустем", - рассказал он.

/ @Shtirlitz53

Что известно о ликвидированном офицере РФ

Рустем Гатауллин был жителем поселка Октябрьский (Марий Эл), уточнил блогер и украинский патриот с оккупированных территорий Necro Mancer. Информация взята с некролога в социальных сетях от администрации школы, где обучался убитый оккупант. Похороны прошли восьмого октября.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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