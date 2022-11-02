ВСУ уничтожили подполковника РФ – командира вертолетного полка наемников Вагнера

Вячеслав Зангиев / @666_mancer

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили командира вертолетного полка частной военной компании Вагнер оккупантов РФ.

ВСУ ликвидировали подполковника Вячеслава Зангиева родом из Владикавказа. Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

При этом он также опубликовал фото уничтоженного офицера-рашиста в отставке.

Он уточнил, что вероятно Зангиев управлял вертолетом Ми-8, который украинские воины сбили 31 октября в районе Бахмута в Донецкой области.

Напомним, ранее подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа "Орлан-10".

Вооруженные силы Украины уничтожили два вражеских вертолета огневой поддержки Ка-52.

Об этом уточнили в пресс-центре Группировки Объединенных сил ВСУ.

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