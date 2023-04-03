ВСУ выбили оккупантов и заняли новые стратегические позиции на Донецком направлении

Оккупанты РФ безуспешно пытаются сосредоточить силы на Авдеевском и Марьинском направлениях.

ВСУ улучшили позиции на Донбассе / 14 ОМБр Романа Великого, 10 ОГШБр Эдельвейс

Украинские защитники заняли некоторые стратегически важные позиции в Донецкой области, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашкивский.

"Оккупанты продолжают атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях. Там они пытаются сосредоточить силы, но им ничего не удается. В Донецкой области нам удалось улучшить свое тактическое положение. То есть мы заняли некоторые стратегически важные позиции", — пояснил он, сообщает Армія Інформ.

В то же время, по словам Дмитрашкивского, возле Авдеевки оккупанты проводят определенную ротацию.

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"На сегодняшний день известно о выводе оттуда 200-й мотострелковой бригады росармии. Их отвели, чтобы они смогли восстановить силы. Зато есть информация, что туда зашли "вагнеровцы". Но пока подтверждения этому нет. В целом враги очень боятся нашего контрнаступления и понимают, что их Донецкое направление истощено. Они постепенно теряют свою боевую способность", — отметил он.

На Запорожском направлении существенных изменений не произошло.

"Враг проводит активную разведку и улучшает свои оборонные рубежи. Не преуспевая на фронте, россияне в Запорожской области применяют ствольную и реактивную артиллерию", — подытожил Дмитрашкивский.

Ситуация на Донбассе

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины в ходе успешных наступательных действий на Донбассе сумели продвинуться вперед.

Украинские защитники провели наступательную операцию и продвинулись в районе села Диброва Донецкой области.

Ранее в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

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