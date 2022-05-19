ВСУ выходят на госграницу на Харьковщине: рашистов выбили из 23-х населенных пунктов

Применение ВСУ гаубицы М-777 на фронте / Скриншот видео посольства США в Украине

Вооруженные силы Украины с 5 мая освободили от российской оккупации 23 населенных пункта Харьковской области, сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации. Враг пытается сдержать наступление наших войск", - рассказал он, передает Укринформ.

Представитель Генштаба уточнил, что Россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы отрезать ВСУ от основных направлений.

"Противник продолжает сосредоточивать главные усилия на ведении боевых действий на востоке нашей страны. Его декларируемая цель так называемого "второго этапа специальной операции" остается без изменений – оккупация Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ", - отметил он.

Громов добавил, что сейчас продолжаются активные бои на Северодонецком, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях, при этом у врага постепенно иссякает наступательный потенциал: "Так, на данный момент на Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник наносит огневое поражение с применением минометов, артиллерийских систем, РСЗО при поддержке авиации с целью нанесения потерь нашим войскам, истощению нашего личного состава, разрушению фортификационных сооружений наших подразделений".

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

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