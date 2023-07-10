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ВСУ взяли высоты, Бахмут несколько дней под огневым контролем – Минобороны

Андрей Ганчук
10 июля 2023, 16:29 обновлено 10 июля, 16:34
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Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и смогли получить серьезное преимущество, сказала замминистра обороны Анна Маляр.
Маляр, ВСУ
ВСУ контролируют входы, выходы и перемещения врага по Бахмуту - Маляр / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 ОТБр

Вооруженные силы Украины и другие военные подразделения уже несколько дней держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Добиться преимущества удалось благодаря возвращению под свой контроль основных господствующих высот вокруг города. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В своем Telegram-канале она рассказала о том, что Бахмут под огневым контролем ВСУ уже несколько дней.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", - отметила замминистра.

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Также замглавы Минобороны добавила, что преимущество удалось получить благодаря взятию под контроль ключевых высот вокруг города.

"Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - подчеркнула Анна Маляр.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

В разведке Британии считают, что ВСУ успешно продвигаются на севере и юге Бахмутского направления. По мнению специалистов, у агрессора России может не быть резервов, чтобы усилиться в Бахмуте и удержать сам город.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что силы обороны Украины успешно продвигаются на Бахмутском направлении. Российские оккупанты местами попадают в ловушки.

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