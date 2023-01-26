ВСУ зажмурили священника-оккупанта под Бахмутом

Оккупанта ликвидировали 22 января, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

На войне в Украине 22 января был ликвидирован священник РПЦ, который воевал на стороне российских оккупантов.

"Небесный взвод священников" пополнился новым членом - иеромонах Дамаскин (Денис Волин) из Шуйской епархии Ивановской области зажмурился под Бахмутом, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

"Волин возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии, руководил поисковым и казачьим отрядом "Православная дружина благоверного князя Александра Невского" при мужском монастыре", - поделился расследователь.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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