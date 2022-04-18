Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

В МИД категорически отвергли безосновательные обвинения президента Сербии.
Заявления президента Сербии Александара Вучича о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности", - сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина" в понедельник.
Он подчеркнул, что в МИД Украины разочарованы, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным против России за ничем не спровоцированную войну против Украины.
"Каждый день Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру. Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград стать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", - отметил Николенко.
Скандальное заявление Вучича
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна продолжит полеты в Россию, несмотря на сообщения о "минировании" рейсов, за которыми, по его мнению, якобы стоят две страны: одна - член ЕС, вторая - Украина.
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