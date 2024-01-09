"Вы эту войну начали": во Львове таксист оскорбил раненного ветерана войны

В Украине случился скандал со службой такси и ветераном войны.

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Во Львове таксист оскорбил раненного ветерана войны / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Очередная скандальная ситуация со службой такси во время войны произошла во Львове. Там таксист компании оскорбительно общался с травмированным ветераном войны с Россией. Об этом участник боевых действий Андрей Мочурад сообщил на своей странице в соцсети.

По словам военного, он вынужден пользоваться услугами такси, потому что после ранения необходимо на костылях посещать медучреждения. Однако, к сожалению, крайний раз услуга обернулась оскорблением и неудобствами.

Как стало известно, ветеран российско-украинской войны не мог на протяжении долгого время согласовать место парковки, в следствие чего водитель отменил заказ и грубо высказался об украинских военных.

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"Когда я водителю сообщил, что на костылях, спрашиваю, где он запарковался, потому что не вижу его, а в ответ - "там, где все таксисты", бросает трубку, хамит минут 4, что он приехал, но не говорит, где он, и отменяет заказ! Я ждал на морозе 20 мин на одной ноге посреди снега! Чтобы тот урод отменил заказ? О "вы эту войну начинали" и "мне так удобнее на руссссскам" к человеку в форме на костылях - это тупо у них по умолчанию", - написал Мочурад.

По словам ветерана, служба такси Bolt для него "эталон хамства, скотства и тотального нежелания компании влиять на водителей".

Он также добавил, что после жалобы в компанию, ему сообщили, что о её рассмотрении сообщать не будут, после чего просто заблокировали аккаунт.

Естественно, боец ВСУ возмущен отношением со стороны сотрудников компании и допускает, что за подобное следует учить вежливости "народными методами:

"Это такое отношение к ветеранам? Может начать ваших водителей учить вежливости народным методом? 10 крайних поездок, только один водитель не хамил. Кстати, все призывного возраста. Как вам ситуация? Bolt что-то делать будете, или вам н***ть на людей на костылях, военных, просто сервис?", - написал военный.

Скандалы во время войны

Напомним, не так давно в городе Черноморск Одесской области вспыхнул языковой скандал в местном магазине по продаже мобильной техники и аксессуаров. Посетительница попросила продавщицу обслуживать ее на украинском языке, а вместо этого наткнулась на волну непонимания и критики.

При этом скандалы во время войны стали довольно частыми в Украине. Например, Сергей Вусик из "Антител" отказал украинскому защитнику Виталию Вересу в использовании песни "Крепость Бахмут". Эту песню военный хотел использовать в биографическом видео, где должен был описать собственный путь от военного ранения и по сей день.

Однако даже в этих скандалах многие люди объединяются. Знаменитый украинский актер театра и кино Богдан Бенюк встал на защиту экс-нардепа депутатки и преподавателя лингвистики Ирины Фарион, которая недавно оказалась в эпицентре языкового скандала. "И те граждане Украины, которые не общаются на украинском языке, должны понять, что, говоря на русском языке, они продолжают продвигать "русский мир" в Украине", – сказал Бенюк.

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