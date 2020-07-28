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В СНБО рассказали, возможны ли выборы на Донбассе по российскому сценарию

28 июля 2020, 20:55

Ситуацию с местными выборами на Донбассе прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов / УНИАН

Выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ни в коем случае не могут проходить по российскому сценарию.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире украинского телевидения.

"Выборы на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области могут быть по российскому сценарию, они могут быть только по украинской Конституции, по украинскому законодательству и по европейским нормам, которые есть в избирательном процессе", ‒ заявил он.

Данилов отмечает ‒ выборы на оккупированных территориях могут происходить только после их возвращения под контроль Киева.

"Есть понимание, как это должно происходить - сначала безопасность, граница, украинские флаги над украинскими участками, и это украинская территория, а не территория, которая является временно оккупирована оккупантом", ‒ отметил секретарь СНБО.

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Напомним, ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что российские оккупанты не пропускают часть украинских кораблей через Керченский пролив. Он также предупредил об опасности того, что россияне могут сделать Азовское море своим внутренним.

СНБО новости Украины Алексей Данилов выборы на Донбассе
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