В СНБО рассказали, возможны ли выборы на Донбассе по российскому сценарию

Алексей Данилов / УНИАН

Выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей ни в коем случае не могут проходить по российскому сценарию.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире украинского телевидения.

"Выборы на территории оккупированной части Донецкой и Луганской области могут быть по российскому сценарию, они могут быть только по украинской Конституции, по украинскому законодательству и по европейским нормам, которые есть в избирательном процессе", ‒ заявил он.

Данилов отмечает ‒ выборы на оккупированных территориях могут происходить только после их возвращения под контроль Киева.

"Есть понимание, как это должно происходить - сначала безопасность, граница, украинские флаги над украинскими участками, и это украинская территория, а не территория, которая является временно оккупирована оккупантом", ‒ отметил секретарь СНБО.

Смотреть с 20:40

Напомним, ранее заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о том, что российские оккупанты не пропускают часть украинских кораблей через Керченский пролив. Он также предупредил об опасности того, что россияне могут сделать Азовское море своим внутренним.