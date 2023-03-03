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"Выдерживали прямое попадание ракет": эксперт назвал самые безопасные места во время землетрясения

3 марта 2023, 09:02
Виктор Лещинский объяснил украинцам, как спасти свою жизнь во время землетрясения.
Виктор Лещинский, землетрясение в Турции
Виктор Лещинский, землетрясение в Турции / Главред, скриншот

Во время землетрясения верхние этажи являются наиболее опасными. Эксперт строительной отрасли, президент Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Еxperts Виктор Лещинский предупредил, что в момент ЧП там лучше не находится.

В интервью Главреду он отметил, что монолитно-каркасный дом никак не может разрушиться до основания, так как имеет жесткую основу, каркас. К тому же весь дом вылит как одна полноценная конструкция.

"Ведь даже прямое попадание ракет в такие дома доказало, что разрушается только часть определенной колонны или стены, но в целом весь дом остается невредимым. Такая конструкция "сложиться" вообще не может", - пояснил эксперт.

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Также Лещинский подчеркнул, что панельные дома самые уязвимые во время землетрясения.

"Что касается многоэтажных панельных домов, особенно старых, то во время мощного землетрясения и больших колебаний он "сложится" первым, потому что и подземные толчки, и усталость металла, скрепляющего панели, сыграют свою роковую роль", - предупредил эксперт.

В то же время Лещинский напомнил, что во время землетрясения главным остается правило безопасности, заключающееся в необходимости покинуть любое здание.

"Но если конструкция дома устойчива к разрушениям, в таком доме можно оставаться. Если же здание имеет определенные замечания, то, конечно, в нем или вблизи него лучше не находиться", - подытожил эксперт.

Землетрясение в Украине

В ночь на 27 февраля в Украине зафиксировали землетрясение, которое произошло в 03:15 в районе поселка Большая Добронь, что в 19 километрах к западу от Мукачево Закарпатской области. Землетрясение произошло на глубине около 2 километров, магнитудой 3,3 по шкале Рихтера.

По словам сейсмолога, это землетрясение можно описать, будто рядом с домом проезжает тяжелая техника. Из-за ночного инцидента в домах местных жителей было замечено слабое качание люстр на потолке.

Директор Института геофизики НАН Украины Александр Кедзера заявил, что в Киеве может произойти землетрясение магнитудой более 7 баллов.

"В Киеве максимальные землетрясения на почве третьей категории сейсмического свойства были и проявлялись как семибалльные", - заявил Александр Кендзера.

Также он утверждал, что в Украине могут быть землетрясения с интенсивностью даже 8 баллов. Они могут быть зафиксированы на юго-западе Одесской области.

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Автор: Сергей Кущ
Виктор Лещинский землетрясение
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