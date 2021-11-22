Выпал из окна больницы после разговора с дочерью: на Волыни погиб пациент COVID-отделения

Пациент COVID-больницы в Боголюбах выпал из окна / uagit.tv

78-летний мужчина погиб после падения из окна четвертого этажа COVID-больницы вблизи Луцка. Полиция рассматривает версию самоубийства.

"Около 21:00 вчера в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходило лечение, он погиб на месте", – сообщила полиция Волынской области.

Правоохранители не обнаружили следов насилия во время предварительного осмотра. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства гибели.

Погибший является уроженцем Сокальского района Львовской области. Он лечился в COVID-стационаре Волынской областной клинической больницы в деревне Боголюбы вблизи Луцка в течение трех недель, и уже сегодня, 22 ноября, его должны были выписать.

Как сообщает ТСН, трагедия произошла после телефонного разговора с дочерью. Однако именно ли разговор с родными стал причиной трагедии – пока неизвестно. Также врачи не комментируют, в каком психологическом состоянии был мужчина перед гибелью.

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Напомним, ранее в Днепре пациент с COVID-19 перерезал себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. Мужчина попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики говорят, что он не выдержал страданий из-за тяжелой формы коронавирусной болезни.

Кроме этого, в Тернополе пациент с коронавирусом перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей. Мужчина слишком остро чувствовал вину из-за того, что якобы заразил много людей.