Высадились и сразу умерли: ВСУ уничтожили российскую диверсионную группу в Одесской области

ВСУ уничтожили российскую диверсионную группу в Одесской области / Reuters

Российские оккупанты пытались высадить на побережье Одесской области со скоростных катеров свою диверсионно-разведывательную группу. Однако эту попытку успешно сорвали Вооруженные силы Украины.

ДРГ оккупантов была разбита при попытке высадки. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

По словам офицера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова, российские оккупанты не прекращают попыток вести разведку на береговой полосе Черного моря.

"Противник продолжает ведение разведки береговой полосы и акватории Черного моря. Но системы противовоздушной обороны Одесской области выполняют свои задачи по назначению. Вражеская попытка высадки ДРГ с использованием скоростных катеров в Одесской области оказалась неудачной. Они получили достойный отпор", – отметил полковник.

Ранее советник главы Офиса президента Арестович сообщил, что украинские военные уничтожили практически всю 1-ю танковую армию России, которая считалась элитной и одной из лучших в РФ. По его словам, солдаты этой армии похоронены под Харьковом и Сумами.

Напомним, с начала масштабного вторжения России в Украину армия президента-диктатора Владимира Путина потеряла уже семь генералов. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 25 марта 2022 года ориентировочно составили 16 тысяч 100 человек личного состава.

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