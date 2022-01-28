Выстрелил три раза в упор: раненая стрелком в Днепре пришла в себя и хочет разговаривать

Стало извесно о состоянии пострадавших в результате стрельбы в Днепре / ТСН

В больнице имени Мечникова, где находятся раненые в результате стрельбы в Днепре, рассказали об их состоянии.

22-летняя Жанна Шарова, которая была в самом тяжелом состоянии, пришла в сознание в реанимации. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, но ей лучше, пишет "ТСН".

Артемий Рябчук тогда трижды выстрелил в девушку в упор. Самым тяжелым является ранение брюшной полости. Она потеряла три литра крови.

"Она открывает глаза, хочет разговаривать. Трубка вентиляционная пока мешает. Она на аппарате, но у нас есть стабилизация и делаем все возможное, чтобы они поправились. Только Жанне перелили 4,5 литра крови. Всем остальным — в сумме 12 литров", — рассказал гендиректор областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Желающих спасти пострадавших - десятки

В областную больницу Мечникова уже сейчас собираются десятки небезразличных, чтобы сдать кровь для раненых. Уже записалось около сотни человек. Здесь развернули специальные операционные, чтобы быстро принять как можно больше доноров. Также люди приходят в областную станцию переливания крови.

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Десятки небезразличных хотят сдать кровь для раненых / ТСН

Состояние еще одного пострадавшего в стрельбе также остаётся тяжелым. 25-летнему Игорю уже сделали операцию и сняли с аппарата ИВЛ. Парень сам дышит и разговаривает. Еще двоих нацгвардейцев сегодня будут переводить из реанимации в отделение терапии, их жизни ничего не угрожает.

Стрельба в Днепре

Инцидент произошел в 3:50 на территории Южного машиностроительного завода 27 января. 20-летний солдат срочной службы забрал в оружейной автомат АК-47 и открыл стрельбу по сослуживцам. В тот момент в караульном помещении находилось около 22 солдат.

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