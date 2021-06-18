Взрыв на газопроводе и пожар: в центре Луганска случилось ЧП

/ Скриншот с lug-info.com

В центре захваченного боевиками "ЛНР" Луганска – в районе парка имени 1 Мая, в ночь на пятницу, 18 июня, произошел взрыв на газопроводе, возник пожар.

По состоянию на 6:30 возгорание потушили, начались ремонтные работы, сообщает подконтрольный противнику lug-info.com со ссылкой на сведения так называемого "государственного предприятия Луганскгаз".

Взрыв в Луганске сегодня спровоцировал серьезные последствия – без газоснабжения остались 21 коммунально-бытовой объект и 20 жилых домов.