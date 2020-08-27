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"Я возвращаюсь": Саакашвили поставил точку в истории с переездом в Грузию

27 августа 2020, 16:57

Михаил Саакашвили заявил о том, что уже включился в парламентскую предвыборную кампанию в Грузии.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / УНИАН

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили прокомментировал информацию о своем возвращении в Грузию.

Как написал Саакашвили в своем Facebook, он уже включился в парламентскую предвыборную кампанию в Грузии.

В то же время Саакашвили уверяет, что он продолжит исполнять свои обязанности главы исполкома Нацсовета реформ.

"Конечно, я активно включился в грузинскую избирательную кампанию, потому что в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся национальные выборы".

Читайте также"Создают армии головорезов": Украина стоит на грани раскола – СаакашвилиПри этом он поблагодарил грузин, которые сделали его участником истории и строительства государства.

"Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть гораздо богаче. И вместе у нас это получится. Я возвращаюсь",- написал он.

Также Саакашвили заявил, что Украина стала его вторым домом и всегда – со времен студенчества – была в его сердце.

"Сейчас, с высоты этих лет, знаю, как лучше служить своей стране. Как избежать ошибок, а ошибки, конечно же, были. Были и тяжкие ошибки. Но, Бог свидетель, я хотел наилучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, гораздо богаче. И все же, с высоты этих лет, из-за допущенных ошибок, из-за того, что ничего не смог довести до конца, хочу извиниться перед вами всеми",- добавил Саакашвили.

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Напомним, ранее на YouTube-канал поклонников Саакашвили было опубликовано видеообращение политика. В ролике он говорил о том, что собирается покинуть "свой второй дом" Украину – чтобы вернуться на родину, в Грузию.

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