Заградотряды РФ расстреливают в спину: пленный оккупант о "мясных штурмах"

Сзади оккупантов идут автоматчики у которых команда расстреливать всех, кто будет отступать.

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Заградотряды оккупантов расстреливают своих / УНИАН, Радио Свобода

Пленный оккупант РФ Антон Мещеряков рассказал о том, что в его армии действуют заградительные отряды, которые расстреливают российских солдат, которые пытаются отступить со своих позиций на поле боя.

Оккупант рассказал, что сначала занимался эвакуацией раненых с поля боя, а затем его отправили на штурм. Видео допроса опубликовала Государственная пограничная служба.

"Начали набирать команду, потому что уже нету людей просто, кто-то 200, кто-то 300. Я говорю, я не могу пойти, я не боец. Я не дойду туда или что-то… Я просто не пойду", — рассказал российский оккупант.

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"Я говорю, просто пристрелите менять здесь, гораздо гуманнее будет. Они сказали, пристрелим только тебя и всю твою группу. Стоит автоматчик и заводит, либо ты, и ложишься ты и лежат твои бойцы. В итоге нас погнали на эту позицию, сзади нас шел автоматчик у которого была команда, кто будет отступать будет стрелять", — отметил пленный солдат РФ.

При этом он также раскрыл обстоятельства того, как попал в плен к украинским военнослужащим.

"Как только мы услышали украинскую речь я предложил, что надо сдаваться в плен. Удивительно нас приняли как людей, по-людски к нам относились. Открывают нам глаза, говорят, что вы творите. Почему вы на нашей земле? И приходит понимание, что враг не тот, на которого мы наступаем, а мы сами враги", — добавил Мещеряков.

Отметим, что о практике применения заградотрядов оккупантами было известно и ранее. Об этом оккупанты признаются в переговорах между собой, а также рассказывают после попадания в плен.

При этом солдаты РФ выступают в роли настоящего пушечного мяса. Это отдельно подтвердили пленные бойцы, которые сдались нашим солдатам. По их словам, командование России заставляло подчиненных идти в атаку. В случае отказа солдат просто пристрелили бы "дружественным огнем".

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что россияне используют заградительные отряды, которые не дают отступать.

При этом Россия все больше прибегает к практике использования частных армий, так как регулярные войска имеют низкий уровень мотивации.

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