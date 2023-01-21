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Законные цели для ВСУ: военный эксперт раскрыл тактику ударов по территории РФ

21 января 2023, 16:28
Когда ЗРК занимает свою позицию – до пуска, или после него – ее возможно уничтожить, подчеркнул Александр Коваленко.
ПВО, С-400
Комплекс С-400 / mil.ru

ВСУ могут уничтожать в приграничных районах российские комплексы С-400, которые наносят удары по мирным городам Украины, заявил блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В приграничной зоне размещаются соответствующие средства поражения, которые могут закрывать зону, из которой фактически может происходить пуск. После того, как до этой зоны отбывает соответствующая пусковая установка, например, С-400, то пока она доедет и займет позицию, это потребует времени", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что ее развертывание занимает значительно больше времени, чем, например, развертывание самоходной артиллерийской установки или реактивной системы залпового огня.

"Когда ЗРК занимает свою позицию – до пуска, или, в самом худшем случае, после него – ее возможно уничтожить. Но есть еще и другой интересный момент – мы можем просто начать уничтожать С-300 и С-400, которые находятся в зоне поражения нашими средствами за 10, 20, 40 километров от границы или больше. Они стоят на своих позициях, якобы прикрывают воздушное пространство РФ, и неважно, сегодня, завтра или через неделю они сделают выстрел в сторону Украины, этот комплекс должен стать целью для уничтожения, потому что он является потенциальной угрозой", — добавил Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры.

В Defence Express полагают, что оккупационные войска РФ 14 января нанесли удары по Киеву из комплексов С-400.

На это указывает маркировка обломков, которые были обнаружены на месте падения ракет. Специалисты отметили, что Россия уже не первый раз ударила по Киеву из С-400 – такие обломки уже находили возле уничтоженного частного дома в Протасовом яру и разрушенной гостинице Алфавіто после ракетных атак по Киеву 31 декабря.

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