Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – Жданов

Реактивная система залпового огня MLRS позволяет наносить удары по противнику с дальностью от 40 до 300 километров - Жданов / Коллаж Crown copyright, Главред

Очень мало такого оружия, которое может быть предоставлено Украине для ведений бесконтактных боевых действий с войсками России. Киев может получить реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Появится возможность применить реактивные снаряды, дальность стрельбы которых составляет от 40 до 120 километров. Также можно будет поставить и оперативно-тактические ракеты с дальностью удара до 300 километров. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Киев может получить от западного мира оружие, которые позволит перейти на дистанционное ведение боевых действий против российской армии.

Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – ЖдановПо словам эксперта, мало такого оружия, которое может быть поставлено Украине. Однако если будут поставки РСЗО типа MLRS и HIMARS, то появится возможность наносить удары по противнику на дальности не только от 40 до 120 километров, но и до 300 километров. Тогда украинские войска получат единственный способ ведения дистанционной войны.

"Очень мало такого вооружения, которое может быть поставлено нам. Это могут быть в основном реактивные системы залпового огня типа MLRS и HIMARS. Дело в том, что они универсальные пусковые установки, и к ним могут применяться как реактивные снаряды с дальностью стрельбы от 40 до 120 км, так и оперативно-тактические ракеты с дальностью пуска до 300 км. Это будет единственный способ дистанционного ведения войны. Все остальное, та же артиллерия, просто дает нам преимущество в дальности и точности стрельбы", - подчеркнул Олег Жданов.

Новые поставки оружия Украине от Запада

23 мая должна состояться онлайн-встреча министров обороны 40 стран, на которой будет обсуждаться война России против Украины. Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что по ее итогам Киеву предоставят реактивные системы залпового огня MLRS.

"Такие встречи – это уже положительный результат. Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - сказал глава государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что если Украине предоставят РСЗО MLRS, государство сможет самостоятельно решить вопрос блокады Россией украинских морских портов в Черном море.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли также говорил о том, что Украине в ситуации с ракетными ударами России нужны РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS.

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