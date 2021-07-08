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Запрет на слежку и крупные штрафы: как теперь будут работать коллекторы в Украине

8 июля 2021, 09:00

С 14 июля коллекторы будут обязаны сообщать о всех своих действиях в отношении должника. Иначе им будет грозить штраф и лишение лицензии

Деньги, кошелек
Коллекторов в Украине могут приструнить / УНИАН

С 14 июля небанковские финучреждения и коллекторские компании будут работать с просроченной задолженностью по новым правилам.

Как рассказал в комментарии Главреду частный исполнитель Владимир Юрченко, это связано со вступлением в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности", в котором впервые была урегулирована деятельность коллекторских компаний.

По словам Юрченко, основные изменения в работе коллекторов будут касаться взыскания долгов по потребительским кредитам.

Так, начиная с 14 июля в Украине стартует оговоренная законом регистрация коллекторских компаний, которая продлится почти месяц, до 13 августа. "Согласно законодательству, коллекторская компания, которая имеет соответствующую лицензию, теперь сможет взыскивать долги только после заключения прямого договора с предприятием, которое предоставило кредит", - рассказал Юрченко.

Что теперь будут сообщать потребителю

Как уверяет эксперт, взаимодействовать с потребителями коллекторские компании будут путем:

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  • телефонных и видеозвонков, личных встреч;
  • отправки электронных текстовых или голосовых сообщений;
  • отправки почтовых отправлений по месту жительства или работы.

При этом такие действия могут совершаться как в отношении потребителя, так и в отношении его близких лиц, представителей, наследников, поручителей или третьих лицами только в случае, если это предумастривать кредитный договор.

Коллекторская компания обязана сообщить потребителю:

  • полное наименование кредитора;
  • фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего взаимодействие с потребителем;
  • правовое основание взаимодействия;
  • размер просроченной задолженности.

По требованию потребителя в течение 5 рабочих дней коллекторская компания обязана предоставить всю информацию о коллекторской компании, правовое основание взаимодействия с потребителем, детальный расчет просроченной задолженности и всех других платежей по каждому платежному периоду и основанию их начисления.

Также коллекторские компании теперь обязаны фиксировать каждое взаимодействие с должником с помощью видео- и / или звукозаписывающего технического средства.

Что запретят коллекторам

В то же время коллекторам запрещается собирать информацию (в том числе, и из соцсетей) о должнике и его близких о:

  1. графике работы;
  2. месте и времени отдыха;
  3. поездках в пределах и за пределы Украины;
  4. месте и времени встречи с родными, друзьями и другими лицами;
  5. состоянии здоровья;
  6. политических взглядах, религиозных убеждениях, членства в партиях и общественных организациях.

В случае нарушений со стороны коллекторов потерпевший может обратиться в Национальный банк Украины и инициировать проверку.

При этом, как уточнила начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук, у Нацбанка есть обширные полномочия по противодействию в случае нарушений.

"Законодатель дал нам четкие меры воздействия: первые два нарушения — штраф (50-100 тыс. гривен, - Главред), третье нарушение — приостановление деятельности и ведения компании в реестре", — сказала она.

НБУ кредиты коллекторы новости Украины
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