В Украине с 1 сентября повысят минимальную зарплату: сколько будем зарабатывать

В Украине будут повышать минималку в три этапа / УНИАН

Минимальная заработная плата на территории Украины уже с 1 сентября 2020 года вырастет до 5 тысяч гривен. После этого в ближайшие годы минималку повысят еще на 1,5 тысячи гривен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что глава правительства Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко провели ряд расчетов, после чего премьер-министр доложил президенту о графике повышения зарплат.

Как вырастет минимальная зарплата в Украине

1 сентября 2020 года – минималку повысят до 5 тысяч гривен

1 января 2021 года – минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен

1 июля 2021 года – минималка составит 6,5 тысяч гривен

Зеленский подчеркнул, что данный план реализовать вполне реально, к чему и будет стремиться власть.

Добавим, сегодня минимальная зарплата – 4 723 грн. В госбюджете на текущий год не было заложено увеличения минимальной заработной платы.

Ранее президент обещал повышение зарплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что с 1 июля государство повысит размер минимальной пенсии.

Напомним, весной экономист Олег Пендзин прогнозировал, что в Украине ожидается снижение уровня заработных плат на 12% в связи с экономическим кризисом.