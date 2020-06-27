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В Украине с 1 сентября повысят минимальную зарплату: сколько будем зарабатывать

С 1 июля 2021 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 6,5 тысяч гривен.

27 июня 2020, 21:23
Зарплата
В Украине будут повышать минималку в три этапа / УНИАН

Минимальная заработная плата на территории Украины уже с 1 сентября 2020 года вырастет до 5 тысяч гривен. После этого в ближайшие годы минималку повысят еще на 1,5 тысячи гривен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что глава правительства Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко провели ряд расчетов, после чего премьер-министр доложил президенту о графике повышения зарплат.

Как вырастет минимальная зарплата в Украине

  • 1 сентября 2020 года – минималку повысят до 5 тысяч гривен
  • 1 января 2021 года – минимальная зарплата вырастет до 6 тысяч гривен
  • 1 июля 2021 года – минималка составит 6,5 тысяч гривен

Зеленский подчеркнул, что данный план реализовать вполне реально, к чему и будет стремиться власть.

Добавим, сегодня минимальная зарплата – 4 723 грн. В госбюджете на текущий год не было заложено увеличения минимальной заработной платы.

Ранее президент обещал повышение зарплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось, что с 1 июля государство повысит размер минимальной пенсии.

Напомним, весной экономист Олег Пендзин прогнозировал, что в Украине ожидается снижение уровня заработных плат на 12% в связи с экономическим кризисом.

новости Украины Владимир Зеленский экономика зарплаты
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