Зеленский не подпишет закон о дровах: в ОП объяснили почему - BBC

Наложить вето на законопроект не удастся по техническим причинам.

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Зеленский не поддержит закон, принятый депутатами / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Владимир Зеленский, УНИАН

Что сказал Дмитрий Литвин:

Президенты не подпишет скандальный закон

Причины, почему Зеленский не поддержит закон о дровах не называют

В последние дни украинцы активно обсуждают законопроект, предусматривающий лишение свободы на срок от пяти до семи лет за хранение дров без необходимой документации. Его приняли народные депутаты Украины.

Как известно, после этого закон должен подписать президент Украины, однако Владимир Зеленский этого делать не собирается, заявил его советник в комментарии BBC Дмитрий Литвин.

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"Президент не будет подписывать этот закон", - подчеркнул он.

При этом Литвин не уточнил, по каким причинам президент решил не поддерживать закон о дровах. Представитель президента лишь уточнил, что наложить вето на закон Зеленский уже не может, ведь срок для этого вышел.

Кто такой Дмитрий Литвин? Дмитрий Литвин - советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций, в прошлом - один из спичрайтеров с начала полномасштабной войны.

Закон о дровах - что известно

Напомним, Главред писал, что в Украине приняли закон, согласно которому, за хранение дров без документов будут штрафовать и предусмотрена уголовная ответственность. 15 октября законопроект был передан на подпись президенту.

Впоследствии народный депутат Юрий Камельчук пояснил, что закон №9665, который усиливает ответственность за хранение дров без документов, будет касаться только тех, кто рубит и ворует дрова в больших объемах.

Ранее также партия "Слуга народа" со ссылкой на одного из авторов законопроекта Максима Павлюка заявила, что проголосованный Верховной Радой законопроект направлен на совершенствование ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействие незаконному обороту древесины, не имеет целью ограничивать граждан, которые используют дрова для обогрева собственных домов.

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