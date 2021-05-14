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Зеленский оценил дело Медведчука и намекнул, кто будет следующим

14 мая 2021, 12:44
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Виктор Медведчук бил по Украине и наносил вред госбезопасности, уверен президент.

Зеленский высказался о деле Медведчука
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский оценил дело нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и заявил о том, что впервые за много лет в Украине не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов.

Как написал он в колонке на сайте Фокус, Виктор Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество во вред стране.

"Кто сумел воспользоваться полностью возможностями, которые были у нас с 1990-х годов? Вы знаете фамилии этих людей. Они ежегодно перечисляются в списке самых богатых украинцев. А что же остальные? Общество должно просто адаптироваться к тому, как эти избранные и приближенные к ним распределяли между собой ресурсы – политический, финансовый, промышленный, медийный", – отмечает Зеленский.

Глава государства обратил внимание на то, что большинство украинцев не считали справедливостью то, что "избранные" олигархи моделировали ситуацию для себя.

"К примеру, впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", – пишет Зеленский.

Президент уверен в том, что в Украине будут еще новые "минусы", пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.

"Это могли бы сделать и власти, которые были раньше. Если бы хотели. Но тогда считалось, что олигархи – это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность", – считает президент.

Он сообщил, что в ближайшее время обществу будет представлен "фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует системный взгляд на эту проблему".

"Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе. Мы это обеспечим – и Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий, наконец, решит в том числе, и проблему бедности", – добавил Зеленский.

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Дело Виктора Медведчука:

  • Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
  • 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
  • Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".
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