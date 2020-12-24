Зеленский подписал обновленный закон об особом статусе Донбасса

Владимир Зеленский / УНИАН

В четверг, 24 декабря нынешнего года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении еще на год действия закона об особом статусе Донбасса.

Об этом свидетельствует информация, которая была опубликована на сайте украинского парламента. "24 декабря возвращен с подписью президента", - сказано в описании законопроекта №4467.

Теперь действие закона об особом статусе Донбасса распространяется до 31 декабря 2021 года включительно. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А непосредственно голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.

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Закон об "особом статусе" Донбасса