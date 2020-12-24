Зеленский подписал обновленный закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины скрепил своей подписью законопроект №4467 об особом статусе Донбасса.
В четверг, 24 декабря нынешнего года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении еще на год действия закона об особом статусе Донбасса.
Об этом свидетельствует информация, которая была опубликована на сайте украинского парламента. "24 декабря возвращен с подписью президента", - сказано в описании законопроекта №4467.
Теперь действие закона об особом статусе Донбасса распространяется до 31 декабря 2021 года включительно. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в регионе вступает в силу только после внеочередных выборов органов местного самоуправления. А непосредственно голосование может пройти только после вывода незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины и соблюдении ряда других условий.
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Закон об "особом статусе" Донбасса
- Верховная Рада 15 декабря продлила закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" на 1 год – до 31 декабря 2021 года. Проект закона поддержали 304 депутата.
- В делегации Киева в ТКГ по Донбассу поддержали пролонгацию закона об ОРДЛО. У Кравчука считают, что такие меры соответствуют политическим договоренностям об установлении мира в регионе путем переговоров.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогрессу по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе могут поспособствовать переговоры в рамках лидеров стран Нормандского формата.